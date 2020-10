Crisis bij Lotto-Soudal Ladies? "Integendeel, we professionaliseren de ploeg"

Dat is de boekhoudkundige kant van de zaak, maar wordt de ploeg zo niet uitgehold? "Kurt Van De Wouwer wordt sportief manager bij de vrouwen met voormalig Belgisch kampioene Annelies Dom aan zijn zijde als sportdirecteur. Dom, die vier jaar voor Lotto-Soudal reed, stopte onlangs haar carrière als actief renster. Zij weet wat er leeft in de buik van het damespeloton en zij kan met haar ervaring als renster het damesteam verder optimaliseren.”

Het is volgens Lotto-Soudal een stap richting verdere professionalisering. “De damesploeg, die tot nu ondergebracht was in een andere vzw, zal deel uitmaken van het geheel”, legt general manager Lelangue uit. "Zo kunnen we spreken van een gezamenlijk project: het WorldTour-team, het Development Team en het Ladies Team. Structureel wordt de damesploeg ondergebracht in de vzw Belgian Cycling Talents, de structuur boven het Development Team van Lotto-Soudal."

Lotte Kopecky bond deze week in Extra Time Koers de kat de bel aan. Het uithangbord van het vrouwenwielrennen in ons land verlaat Lotto-Soudal na 5 jaar omdat ze "de ploeg niet meer herkent". Volgens haar moet heel de staf er vertrekken. Dat er mensen weg moeten, ontkent Lotto-Soudal niet, maar de ploeg vertelt enkele dagen later een ander verhaal.

Ook de sponsors stappen mee in het verhaal. “De Nationale Loterij investeert al 16 jaar lang in het damesteam en engageert zich samen met Soudal om dat de

komende jaren te blijven doen", bevestigt John Lelangue. “Het is samen met al onze partners de ambitie om het Ladies Team verder te professionaliseren."



"Zo zullen alle eliterensters in het team een volwaardig loon ontvangen. In totaal zal het team 10 rensters tellen die hetzelfde materiaal ter beschikking zullen krijgen als het WorldTour-team. We willen de integratie tussen de drie teams op alle vlakken doortrekken. Ze kunnen ook rekenen op de ruime expertise binnen het team, onder meer door de samenwerking met Energy Lab.”



"Lotto, Soudal en alle partners willen blijven inzetten op het dameswielrennen, dat de voorbije jaren in de lift zit. Dat is een evolutie die we uiteraard enkel maar kunnen toejuichen. Wij zijn als team geëngageerd om verder onze schouders onder het dameswielrennen te zetten."