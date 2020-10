BENE-League handbal start tijdens coronapiek: "Gewoon gevaarlijk"

De voorzitter van Initia Hasselt begrijpt niet waarom de BENE-league dit weekend van start gaat. “In Nederland zijn 14 van de laatste 25 wedstrijden afgelast. Waarom moeten wij dan starten aan een competitie die binnen een paar weken toch platligt?”, vraagt Willems zich af.

Als orthopedisch chirurg staat Bruno Willems heel dicht bij COVID-19. Ook bij Initia Hasselt hebben al twee medewerkers positief getest. Waarom nemen de clubs dan zelf geen initiatieef? “Als de barometer verandert van code geel naar code oranje is het geen probleem om te stoppen. Maar de federaties willen nu gewoon zelf niet beslissen en wachten op de overheid. Daar heb ik het zelf moeilijk mee, zeker als arts.”

In Nederland beweegt er wel iets. De club E&O Emmen heeft zijn activiteiten stopgezet en andere Nederlandse clubs doen ook mee. Willems hoopt dat de Belgische ploegen snel volgen. “Neem nu uw verantwoordelijkheid in plaats van te willen starten morgen.”

Handbal is natuurlijk niet de enige zaalsport en Bruno Willems wil dan ook dat de andere sporten ook hun activiteiten stopzetten. “In muffe sporthallen met muffe kleedkamers en douches, dat is gewoon gevaarlijk. De cijfers worden steeds slechter, zo gaan we het zeker niet verbeteren.”