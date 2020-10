Wout van Aert: "Op de trainingen voel ik dat het nog altijd goed zit"

"Ik heb even overwogen om naar Girona te gaan, maar heb daar toch maar vanaf gezien omdat ik al zo vaak weg was. Het is toch ook aangenaam om thuis te zijn en de familie te kunnen zien."

Even mocht Wout van Aert er de riem afgooien, na zijn dubbele zilveren medaille op het WK. "Ik heb toch enkele lastige dagen gehad", geeft hij toe. "Ook omdat ik weer moest trainen in het Belgische weer."

"Mijn batterij is weer opgeladen"

Van Aert zag de afgelopen koersen vooral Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe indruk maken. "Ik heb toch wat met pijn in mijn hart naar die koersen gekeken. Luik en de Brabantse Pijl hebben me ook geleerd dat ik die koersen in de toekomst ook kan winnen."

"Je zag toch dezelfde namen als die waarbij ik de wedstrijden ervoor in de buurt was. Toen ik naar de koers aan het kijken was, kwam die gedachte wel in mij op, zeker wanneer het dan ook nog 2 keer op een sprint eindigde en je denkt kans gehad te hebben."

"Maar we hebben er goed over nagedacht en ik had toch wat training nodig. Als je alleen maar van koers naar koers gaat, valt na een tijdje je duurvermogen weg, omdat je alleen maar je explosiviteit aanscherpt."

"De batterij zou nu weer helemaal opgeladen moeten zijn. Ik moet nog afwachten hoe mijn lichaam zal reageren, maar op de training gaat het alvast prima. Gisteren heb ik de Ronde verkend en op de hellingen voelde ik dat het goed zit. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn piek tot het einde kan rekken."