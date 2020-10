Wordt dit de Giro van de jonge wolven? "Het ziet er veelbelovend uit"

De Ronde van Italië is nog maar 6 dagen oud, maar voorlopig is de regie in handen van de jeugd. Joao Almeida (22) draagt de roze trui, Harm Vanhoucke (23) is een van de ontdekkingen en bij de toppers lijkt niemand er met kop en schouders bovenuit te steken. Hoe schat het peloton deze gang van zaken in?

Thomas De Gendt (33) zei het woensdag een beetje langs zijn neus weg. "Het wordt een Giro voor de jonge mannen en we krijgen misschien een verrassende eindwinnaar", klonk het bij de vaste klant in de grote rondes. "Of die jonge mannen blijvers zijn in het klassement? We zitten nog maar in de eerste week", relativeert Steven Kruijswijk (33) het jonge geweld dat zich mengt in het klassement. "We hebben nog niet te veel lastige dagen gehad waar het verschil gemaakt kon worden, maar ze geven wel een sterke indruk." "Je moet wel elke dag een prestatie leveren. 3 weken is nog iets anders dan 1 week, maar ze mogen me verrassen." Een gebrek aan dominant team kan ook een rol spelen. "Je moet meer op je intuïtie en op je gevoel koersen." "Er is geen ploeg die het vanzelfsprekend zal rechtzetten. Dat geeft deze Giro een open karakter en dat is mooi."

Riis: "Vanhoucke en Almeida? Dat ziet er veelbelovend uit"

"Dat er jonge renners in deze Giro opstaan? Zo is het altijd al geweest", lacht Bjarne Riis, de sterke man van NTT. "Ze tonen zich hier en ze kunnen dan voor het podium gaan in volgende edities." "Ook in de Tour de France hebben we een nieuwe generatie gezien. Dat is goed voor de wielersport." "Ze zijn verrassend goed, ja. Maar we hebben nog maar twee echte cols gehad. Er volgen nog veel bergen." "Maar jongens als Vanhoucke en Almeida doen het geweldig. Het ziet er veelbelovend uit."

We hebben ook in de Tour een nieuwe generatie gezien. Dat is goed voor de wielersport. Bjarne Riis (NTT)

Ook NTT-ploegleider Hendrik Redant ziet veel jonge veulens. "In deze eerste week hebben de jongeren laten zien dat ze iets in hun mars hebben, maar het is ook verrassend dat gevestigde waarden al in de problemen zijn gekomen." "Kijk ook naar hoe Filippo Ganna die rit binnentrekt. Er duiken nieuwe talenten op en het wordt een heel open ronde." "Astana is al mannetjes kwijt, Mitchelton-Scott staat met Simon Yates al op een achterstand en Ineos heeft ook geen leider meer. Het wordt een Giro van verrassingen." De Giro lijkt dus wel de wachtkamer van de toppers van de toekomst. "Vorig jaar had je dat ook met Richard Carapaz. In de Tour is iedereen top, zeker in deze coronatijden." "In deze periode hebben renners moeten kiezen tussen de Giro en de klassiekers. Je hebt een andere bezetting en dat geeft kansen aan de jongeren." "Ik vind het heel mooi, maar ze moeten verstandig omspringen met hun krachten, want er komen nog harde dagen. Maar ze kunnen zeer ver geraken."