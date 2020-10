VIDEO: Engeland ontvangt met 3-0 tegen Wales op zak zondag België

Wat iedereen wel opviel: Dominic Calvert-Lewin, een van de 4 debutanten vanavond, heeft niet veel nodig om te scoren. Na nog geen half uur voor zijn land kopte hij een perfecte voorzet van Jack Grealish tegen het net.

Calvert-Lewin is hot in Engeland. Voor competitieleider Everton maakte hij al 6 goals in 4 speeldagen, goed voor een 12 op 12. 0-1-was de ruststand. Hij deed er daar in 2 League Cup-duels nog 3 bij, dat betekende dat zijn goal vanavond al zijn 10e was van het seizoen.

Na de pauze bereikte een perfecte voorzet van Kieran Trippier verdediger Conor Coady voor de 2-0. Iets na het uur legde Danny Ings met een omhaal de eindstand vast.

Southate toonde zich tevreden: "De spelers hebben heel goed hun streng getrokken. Het is zo moeilijk voor een volledig nieuwe ploeg - met bovendien weinig ervaring - om samen te spelen."

"In het begin liep ons spel niet zo vlot, maar in de loop van de match hebben ze oplossingen gevonden voor de tactische problemen die Wales ons stelde met zijn pressing. En ik vind dat we heel sterk geëindigd zijn."

Engeland opende de Nations League in september met een nipte 0-1-zege bij IJsland. Nadien volgde een 0-0 in Denemarken. België liet op de eerste 2 speeldagen in Denemarken (0-2) en thuis tegen IJsland (5-1) geen steek vallen.