Van kwaad naar erger: Arsenal zet Özil niet op Europa League-lijst

Dat Mesut Özil niet meer in de plannen van trainer Mikel Arteta past, is al een poosje duidelijk. Zijn laatste wedstrijd bij Arsenal was voor de coronabreak, dit seizoen zat hij nog geen enkele keer in de wedstrijdselectie. Ook in de Europa League zal hij dus niet te zien zijn.

Toch een pijnlijke zaak voor Arsenal, want de 31-jarige Özil is de bestbetaalde speler in de geschiedenis van de club. De Duitser heeft in Londen nog een contract tot medio 2021.

Eerder deze week liet Özil zich nog wel van zijn positieve kant zien, weliswaar naast het veld. De Duitser liet weten dat hij uit eigen zak het salaris van de Arsenal-mascotte zou betalen. Die was door de club uit financiële overwegingen op straat gezet.