Van Aert: "Crisis niet misbruiken om systeem met prijzengeld voorgoed te veranderen"

Wout van Aert heeft zijn blik op het laatste luik van zijn wegseizoen gericht, maar in de verte loert ook al de cross. Weet hij al hoe waar hij zal rijden?

"Ik heb al iets in mijn hoofd", antwoordt de 3-voudige wereldkampioen, "maar ik moet nog met de ploeg en mijn trainers kijken hoe lang ik moet rusten en hoe ik weer zal opbouwen."

"We moeten ook afwachten hoe de crosskalender er zal uitzien, want zoals het nu gaat, ziet het er niet goed uit. Ik wil in ieder geval top zijn op het WK, dus wellicht begin ik ergens in december weer te crossen."

Het wereldkampioenschap veldrijden vindt dit jaar plaats op 31 december in Oostende.