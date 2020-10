Nieuwe besmetting bij Anderlecht, dus geen oefenmatch tegen Dortmund

De Belgische recordkampioen zegt dat er bij Dortmund ook een positief geval is, waarop de oefenwedstrijd is afgelast. Bij de Duitse ploeg zeggen ze dat zij de match heeft afgezegd, omdat Anderlecht hen had op de hoogte gebracht van een positieve speler. Dortmund wenst de betrokken speler overigens "een spoedige genezing".

Anderlecht noemt geen naam, maar het zou om Ognjen Vranjes gaan. De verdediger stond regelmatig in de basis dit seizoen.

Anderlecht is in 1A de ploeg met de meeste coronabesmettingen: Vlap, Wellenreuther, Zulj, Delcroix, Milic, Lissens, Dauda en Verschaeren waren al aan de beurt en nu is er dus nog een nieuw geval.