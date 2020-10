Niels Van Zandweghe voor het EK roeien: "Zat nog nooit zo goed in mijn hoofd"

"Ik ben massa's tevreden dat er weer een echte competitie", zegt Niels Van Zandweghe aan Sporza. "Vorig jaar hadden we brons op het EK, maar stilletjes hopen we nu op meer."

"De lockdown is voor iedereen anders geweest. In veel lander was het strenger dan in België. Niet iedereen heeft dezelfde voorbereiding achter de rug. Wij hebben ook echt gepiekt, terwijl ik weet dat andere boten - zoals de Nederlandse acht - dat niet gedaan. Ik verwacht veel rare uitslagen."

Brys en Van Zandweghe gooiden het dit jaar bijna letterlijk over een andere boeg. Niet alleen met een nieuwe coach en een nieuw programma, maar ook met een onderlinge wissel in de boot. "We hebben het al een paar keer getest en ik denk dat het een verbetering is."

"We hebben het gevoel dat we heel goed zijn momenteel. De trainingen zijn veelbelovend en in mijn kop zat het nog nooit zo goed. We hebben de hele zomer met de zwaargewichten getraind en af en toe kregen we op onze tanden van hen. Maar hierdoor hebben we nieuwe manieren moeten zoeken om nog verder te gaan."