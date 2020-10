Musonda speelde al 2 jaar niet meer, maar gelooft nog in "onmogelijke" comeback

Charly Musonda was amper 15 jaar toen hij Anderlecht verliet voor Chelsea, maar het grote talent kon zich nooit tonen op het wereldtoneel. In 2018 liep hij bij zijn debuut voor Vitesse - zijn derde uitleenbeurt op rij - een letsel aan zijn kruisband op.

In oktober vorig jaar moest Musonda onder het mes voor zijn aanslepende blessure. Eén jaar later werkt hij nog steeds aan zijn terugkeer.

"Het is ondertussen 4 jaar geleden dat ik nog twee wedstrijden na elkaar kon spelen. Het is al 3 jaar geleden dat ik nog voor Chelsea in actie kwam. De laatste twee jaar ben ik geblesseerd, niets dan hartzeer", schrijft Musonda op Instagram.

"De dokters hadden me verteld dat een operatie na zo lang buiten strijd te zijn het einde was. Het was een onmogelijke berg om te beklimmen, waren hun exacte woorden."