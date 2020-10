Leukemans: "Ik begrijp niet goed wat ze bij Lotto van plan zijn"

"Volledige verjonging is geen verstandige keuze"

In de Facebook Live werden veel vragen gesteld over Lotto-Soudal en hoe het komt dat ze er eigenlijk niet aan te pas komen in eendagskoersen. Ook Tim Wellens zakte in wat toch zijn koersen moesten zijn door het ijs.

"Tim Wellens was niet goed genoeg", zegt Björn Leukemans onomwonden. "Je wint natuurlijk niet op bestelling. Het is wel een raar seizoen door COVID en het was te verwachten dat, zodra het seizoen weer zou starten, iedereen top zou zijn."

Ook over de verjonging en het niet verlengen van de contracten van enkele vaste waarden heeft de ex-Lotto-renner een duidelijke mening. "Ik vind dat geen verstandige keuze. Je moet zeker in de jeugd investeren, jonge renners aantrekken en een kans geven."

"Maar ik blijf erbij dat je ze moet omringen met ervaring. Wat ze nu aan het doen zijn…? Ik weet het toch niet zo goed, maar het zal er zeker niet gemakkelijker op worden, op die manier."