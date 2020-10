Jonge Belg Barry Baltus maakt in 2021 overstap naar Moto2

Barry Baltus zou normaal twee seizoenen bij Prüstel GP blijven. Maar dat team liet hem enkele weken geleden weten volgend jaar niet meer op hem te rekenen omwille van financiële redenen.

De jonge Belg mag zich dus opmaken voor de Moto2, de wachtkamer van de MotoGP. "Ik had nooit verwacht dat ik zo snel in Moto2 zou komen", zegt Baltus. "Ook al heb ik nog veel te leren, ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk te ontwikkelen en zal daarvoor alles geven wat ik heb."

"Het was onze wens om Barry zo snel mogelijk naar Moto2 te laten doorstromen, een categorie die beter past bij zijn talent en lichaamsbouw", vindt Freddy Tacheny, voorzitter van Zelos, de structuur die verantwoordelijk is voor het management van de jonge coureur.

"De overeenkomst betreft twee seizoenen, waardoor Barry zijn leerproces geleidelijk kan voortzetten in een categorie die buitengewoon competitief is. Laten we niet vergeten dat hij opnieuw de jongste coureur in de klasse zal zijn en dat enige aanpassingstijd nodig zal zijn voordat hij zijn volledig talent zal kunnen ontplooien."

Baltus kwam tot dusver in 8 van de 9 GP's van het seizoen in actie. Hij slaagde er nog niet in in de punten te rijden. In de voorbije GP van Catalonië werd hij 16e, zijn beste resultaat tot nog toe. Er staan nog 6 races op het programma.