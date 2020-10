Joachim Gérard klopt nummer 1 en wil leemte opvullen: "Lef en karakter getoond"

Gérard neemt deel aan zijn 5e Roland Garros en tot dit jaar kon hij hier nooit eerder een enkelmatch winnen. Dat de nummer 4 van de wereld dan nu "de Roger Federer van het rolstoeltennis" kan vloeren op weg naar de finale, verheugt hem des te meer. De 36-jarige Japanner was in Parijs al 7 keer de beste en was dit jaar nog ongeslagen op een grandslamtoernooi. Hij telt 25 grandslamtitels.

Pas na 2 uur en 46 minuten trok Gérard in een epische strijd met 7-5, 2-6 en 6-4 aan het langste eind. "Dit is een grote overwinning", triomfeerde Gérard. "Nier zozeer door het resultaat of het belang van de wedstrijd, maar vooral door de manier waarop ik won, met veel lef en karakter."

"Ondanks het verlies van de tweede set, waarin ik na 2-2 4 spelletjes op een rij verloor, ben ik er voor blijven gaan. Ondanks fouten en verloren punten ben ik blijven vechten. Dat is waar ik het meest trots op ben."