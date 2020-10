Jan Bakelants, de opvolger van Patrick Lefevere? "Ik geloof daar in"

Michel Wuyts zag na een reportage met Marc Hirschi een parallel met tafelgast Jan Bakelants.

"Marc en Jan zijn beiden een oudere ziel in een jong lichaam. Jan is rijp en oud genoeg om over 2 à 3 jaar manager te worden", zei onze commentator.

"Of dat in mijn gedachten speelt? Eigenlijk wel, ja", pikte Jan Bakelants in.

"UCI-voorzitter worden vind ik ook interessant, maar dat is meer politiek. En daar ben ik misschien niet diplomatisch genoeg voor."

Hoeft Patrick Lefevere (65) dan niet meer te speuren naar zijn opvolger? "Daar zat ik ook aan te denken", gaf Michel Wuyts aan.

"Geduld is een goeie raad. Als hij nu nog 2 jaar bij Hilaire Van der Schueren - die zal toch niet voorbij zijn 80e blijven doorgaan? - kan leren hoe zo'n ploeg groeit tot het WorldTour-niveau, dan kan hij daar overnemen, zich bewijzen en doorgroeien. Ik geloof daar in."