Hirschi: "Denk nog vaak aan Bjorg Lambrecht, hij was enorme inspiratie"

Marc Hirschi was de voorbije weken niet weg te slaan uit de spits van het peloton. De jonge Zwitser steekt in een bloedvorm. "Toch heb ik in de koers vaak niet zo'n goed voorgevoel, ook in de Tour niet. Meestal denk ik dat het mijn dag niet zal zijn en dan ben ik toch beter dan ik gedacht had", verklapt hij.

"Het is allemaal heel snel gegaan voor mij. Die zege in de Tour was mijn 1e profzege. Wat ik nu al bereikt heb, was een droom of een doel voor mijn hele carrière. Ik heb nog geen tijd gehad om het allemaal te verwerken."

Wat kan er nog beter bij Hirschi? "Ik kan al zittend nog niet genoeg kracht op de pedalen zetten. Tijdens het WK of de Waalse Pijl heb ik bergop bijna alles rechtopstaand gefietst en dat kost krachten. Mijn spieren zijn nog niet sterk genoeg om zittend te klimmen. Dat heeft tijd nodig."

Twee jaar geleden werd Hirschi wereldkampioen bij de beloften, voor de betreurde Bjorg Lambrecht. "Ik denk nog veel aan Bjorg. We hebben veel duels uitgevochten. Ik denk dat hij er in de Waalse Pijl zeker bijgeweest zou zijn vooraan. Bjorg was een enorme inspiratiebron voor mij. Hij motiveerde mij om nog harder te werken. In de toekomst wil ik zeker een overwinning opdragen aan hem."