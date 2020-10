EK-voorrondebubbel: Belgian Cats naar Portugal, Belgian Lions naar Litouwen

De Cats werken hun partijen tussen 8 en 15 november in het Portugese stadje Odivelas af. De Lions trekken tussen 23 november en 1 december naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. Het speelschema wordt later deze maand bekendgemaakt.

De wedstrijden in de bubbel vormen een oplossing voor de matchen die initieel in november en februari op het programma stonden. De Cats speelden in principe in november in Portugal en Oekraïne en in februari tegen Finland en opnieuw Portugal. De basketvrouwen wonnen hun eerste wedstrijden in groep G tegen Oekraïne (83-66) en Finland (58-85).

De 9 groepswinnaars en de 5 beste tweedes vervoegen organisatoren Frankrijk en Spanje op de EK-eindronde.

Ook de Lions begonnen de EK-voorronde met dubbele winst (86-65 tegen Litouwen en 72-88 tegen Denemarken). Zij speelden in principe in november in Tsjechië en Litouwen en in februari tegen Denemarken en Tsjechië.

De top 3 van elke groep (behalve in poules waarin een van de EK-organisatoren zit, zoals Tsjechië in de groep van België), plaatst zich voor het EK. Dat wordt in 2022 gespeeld in Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië.