Capiot ruilt Sport Vlaanderen-Baloise voor Arkéa-Samsic: "Graag grote ronde"

In eerste instantie rekent Arkéa-Samsic op Capiot in de klassiekers. "Ik ben heel tevreden met deze overstap. Deze ploeg is de voorbije seizoenen steeds gegroeid. Ik ga er nieuwe stappen kunnen zetten."

"Arkéa-Samsic nam de voorbije jaren ook deel aan grote rondes en de klassiekers, de koersen waarvan ik hou. Ik werkte al heel wat klassiekers af, maar mijn grote wens is om nu, indien mogelijk, een grote ronde te rijden."

Capiot verzamelde de voorbije jaren enkele knappe ereplaatsen. Zo eindigde hij in Nokere Koerse van 2018 als tweede. Vorig jaar werd hij derde in Parijs-Bourges en onlangs finishte hij ook in de Ronde van Wallonië op de laagste podiumplaats.

Capiot is vooral een man van het klassieke werk. "Ik ben een puncher, maar trek ook mijn plan in een massasprint. Mijn favoriete koersen zijn de Ronde en Roubaix."

Amaury Capiot vindt bij Arkéa-Samsic Benjamin Declercq en Christophe Noppe terug, met wie hij nog samenreed bij Sport Vlaanderen-Baloise.