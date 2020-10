Bjarne Riis over toekomst NTT: "Ik geef toe dat het moeilijk is"

Hoofdsponsor NTT houdt het na 2020 voor bekeken, maar Bjarne Riis heeft de hoop op een doorstart met een andere geldbron nog niet opgegeven.

"Hoe onze toekomst oogt? Eerlijk: ik weet het niet", vertelde de Deen vandaag in de Giro aan onze reporter.

"Ik hoop dat onze ploeg een toekomst heeft. Dat verdient dit team ook."

"We werken er aan. Het is moeilijk, dat moet ik toegeven. Veel meer kan ik niet zeggen."

"We staan het hele jaar al in contact met potentiële sponsors. We vechten er nog altijd voor."

"Of de coronacrisis de zaken bemoeilijkt? De hele wereld ziet af. Ja dus."