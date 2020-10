Atletiekbaas steunt protestgebaren tijdens Olympische Spelen

Regel 50 van het olympisch handvest (de regels en richtlijnen voor de organisatie van de Olympische Spelen) stelt dat atleten geen politieke of religieuze protestgebaren mogen maken. Dat geldt onder meer voor een knieval, politieke of religieus geladen handgebaren of het dragen van bepaalde sieraden.

Sebastian Coe is het daar niet mee eens. De voorzitter van de internationale atletiekbond zette dat tijdens een bezoek in gaststad Tokio nog eens in de verf.

"Als een atleet wil knielen op het podium, dan steun ik dat", zei hij. "Atleten maken deel uit van de wereld en willen de wereld waarin ze leven reflecteren. Dat lijkt me perfect aanvaardbaar."

Door de protesten van de Black Lives Matter-beweging neemt de druk op het Internationaal Olympisch Comité (IOC) toe om regel 50 van het olympisch handvest af te voeren. Het IOC wil in dialoog gaan met de atleten.

De Olympische Spelen werden door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar 2021. Coe sprak nog eens zijn vertrouwen uit dat volgend jaar de Spelen veilig zullen kunnen doorgaan.