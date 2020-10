6 coronagevallen richting Milanese derby: nu ook Nainggolan

Na de 22 besmettingen bij Genoa en de gevallen en quarantaine bij tegenstander Napoli lopen de coronabesmettingen ook op bij de Milanese ploegen. Bij Inter raakte eerder deze week bekend dat Alessandro Bastoni en Milan Skriniar al positief testten, met Nainggolan en Gagliardini komt het totaal op 4, schrijft de Italiaanse sportkrant.

Bastoni testte positief bij zijn laatste 2 testen en moet 14 dagen in quarantaine. Skriniar is in Slovakije momenteel en kan niet terugkeren. Als hij bij zijn rentree naar Italië positief test, moet hij ook in afzondering.

Bij Milan blijven Zlatan Ibrahimovic en Leo Duarte zorgenkinderen. De 2 testten in de laatste week van september positief, maar hebben nog altijd geen negatief resultaat opgetekend sindsdien. Ze worden om de 3 à 4 dagen getest en blijven thuis trainen. Het is niet zeker wanneer ze hersteld zullen zijn, ook voor hen blijft er dus een vraagteken staan achter de derby. De rest van de kern van Milan testte negatief, meldt de club.

Je hebt 2 negatieve testen nodig voor je weer mag aansluiten bij de groep volgens het protocol van de Serie A.