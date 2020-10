"Flesjes ketonen kosten handenvol geld, maar er kan er maar één winnen"

Benoot: "Bij Sunweb mogen we geen ketonen nemen"

Wordt het ook bij de vrouwen gebruikt? "Hoe zouden ze dat moeten betalen", reageert Bakelants. "Bij ons is het prijzengeld al belachelijk, maar bij de vrouwen is het om te huilen. Het is een aanfluiting om dat te durven geven. 400€ als je de koers wint. Dat is een affront."

Tiesj Benoot: "Bij Sunweb mogen we het vanuit de ploeg niet nemen, omdat de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn absoluut nog niet bekend zijn. Met alles op je voeding te zetten, win je volgens mij veel meer dan met een flesje ketonen. Dat is volgens mij ook de sterkte van Jumbo-Visma."

"In het peloton gebeurt het nu toch wel heel veel", zegt Jan Bakelants. "Ik weet ook wat het kost: 36 dollar per flesje, maal 2 tot 3 flesjes. Dan kun je dingen drinken die een pak goedkoper en beter zijn, want ketonen zijn niet te zuipen."

Er is in de koers al veel gezegd en geschreven over ketonen, die perfect toegelaten zijn. Maar waarom wordt er dan altijd zo geheimzinnig over gedaan, wil Ruben Van Gucht weten?

Wuyts: "Valpartijen zijn normaalste zaak geworden en daarmee heb ik het gehad"

Jan Bakelants: "Ik heb de indruk dat ze dat graag hebben, een soort spektakel. "Een valpartij of 3 à 4 in de eerste Tour-week, dat hoort er gewoon bij." Neen, dat is een beetje het probleem."

Michel Wuyts: "Het is hoe dan ook een falen van de organisatie. Bij de UCI zweert men bij mobiele signalisatie, maar men is niet overal op tijd. Dat merk je nu. Dat is een flagrante fout. Doe daar dan alsjeblieft iets anders aan."

Lotte Kopecky bracht de val van Greg Van Avermaet in Luik-Bastenaken-Luik ter sprake. "Ik denk dat we toch nog even moeten stilstaan bij de veiligheid in de koers. Die is niet wat het moet zijn", vindt ze.

Wuyts: "Ik heb getwijfeld aan Van der Poel dit seizoen"

Het moment van de week van Michel Wuyts is de slotetappe van de BinckBank Tour, waar Mathieu van der Poel zijn duivels ontbond. "Dat wekte nostalgie op bij mij. Daar werd gekoerst zoals vroeger in de jaren 60 of 70", zegt Wuyts.

"Zou logisch zijn als Van der Poel nu bovenhand neemt op Van Aert"

Bakelants: "Van Aert zal in orde zijn, maar Van der Poel heeft hier specifiek naar gepiekt. Wout rijdt al 2,5 maand de pannen van het dak, bij Mathieu begint dat nu. Het is niet verkeerd als er eens wat decompressie optreedt. Ergens zou het logisch zijn dat Van der Poel nu even de bovenhand neemt."

Ruben Van Gucht wil weten wie er over de beste papieren beschikt voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: Wout van Aert of Mathieu van der Poel?

"Cross in Lille was een kantelpunt voor Van Aert"

Tiesj Benoot vindt de tijdrit van Tadej Pogacar in de Tour dé prestatie van de laatste jaren. "Er zijn dit jaar al enorme nummers opgevoerd", pikt Jan Bakelants in. "Wie had in de winter gedacht dat Wout van Aert 2e zou worden op een WK en zelfs had kunnen winnen in een WK met 5.000 hoogtemeters?"

"Een terechte opmerking", vindt Michel Wuyts. "Men vergeet alles in zijn perspectief te plaatsen. Waar komt Van Aert vandaan en waar staat hij nu? Toen hij in Lille zijn eerste cross won, dat was een kantelpunt. Paul Herygers zei achteraf tegen mij: "Nu is hij vertrokken." En dat was ook zo."

Michel Wuyts wil weten of de ploeg van Van Aert sterk genoeg is voor de Ronde en Roubaix. "Dat denk ik wel", zegt Bakelants. "Al moet ik zeggen dat Deceuninck-Quick Step echt indrukwekkend was in Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl."