Zondag net niet in Luik, maar Grace Brown wint wel Brabantse Pijl

In La Doyenne beet Grace Brown haar tanden stuk op de solo van Lizzie Deignan, maar zo ver liet ze het niet komen in de Brabantse Pijl. In de laatste ronde in en rond Overijse ging ze op en over vluchter Lauren Stephens.

De Australische renster breidde haar voorsprong uit op de beklimmingen van de Hertstraat, Moskesstraat en Holstheide. Ook een koppeltijdrit van het Sunweb-duo Lippert en Mackaij bracht geen zoden aan de dijk.

Wat de Duitse en de Nederlandse ook probeerden, Brown reed steeds verder weg. Ze had na de laatste beklimming van het Schavei tijd om te genieten van haar zegegebaar. Op de erelijst volgt Brown Sofie De Vuyst op.

Achter Lippert en Mackaij sprintte Lotte Kopecky als snelste van wat overbleef van het peloton naar de vierde plaats. Kopecky was de enige landgenote in de top 10.