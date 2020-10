VIDEO: De Boer verliest, Camavinga jongste Franse schutter na WO II en naïeve Mannschaft

De Boer verliest 1e match als Oranje-coach

De beslissing viel op het uur: Aké, die bij de rust Van Dijk was komen vervangen, maakte een penaltyfout op Jimenez, die zelf de strafschop omzette. Tim Krul, die na 5 jaar zijn rentree in het doel maakte, had er geen verhaal tegen.

Mexico heeft het debuut als bondscoach van Frank de Boer verpest. Onze noorderburen liepen in Amsterdam tegen een 0-1-verlies aan. De Boer kwam op 23 september aan het roer, nadat Ronald Koeman van de zomer naar Barcelona was getrokken.

Camavinga (17) is jongste Franse doelpuntenmaker sinds WO II in doelpuntenkermis

Zijn goal was daar een staaltje van. Met zijn rug naar doel pakte hij uit met een slimme trap over zijn hoofd, nadat de doelman een kopbal van Giroud gekeerd had.

Camavinga werd zo de op 1 na jongste goalgetter van Frankrijk met zijn 17 jaar en 11 maanden. Maurice Gastiger was 6 maanden jonger, toen hij scoorde tegen Zwitserland in... 1914. Net als vorige maand tegen Kroatië toonde Frankrijks grootste aanstormende talent zijn flair en geweldige techniek.

Naïeve Duitsers laten Turken telkens terugkeren

Duitsland is in dezelfde val getrapt als vorige maand. Voor 300 toeschouwers in Keulen gaf een "B-team" te makkelijk telkens een voorsprong uit handen. De 3-3 viel in de 94e minuut.

In de Nations League in september tegen Spanje (1-0) en Zwitserland (1-1) gaf Duitsland ook telkens een voorsprong weg. Draxler (45'+1), Neuhaus (58') en Waldschmidt (81e) brachten Duitsland vanavond 3 keer voor, maar Tufan (50'), Karaca (67') en Karaman (94') straften de naïviteit van de Duitsers af.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld en geïrriteerd", reageerde bondscoach Joachim Löw. "We leiden 3 keer en spelen gelijk. Dat probleem bestaat al een tijdje. We hebben erover gepraat, ook met andere spelers gebeurde het. We verliezen te makkelijk de bal."

De vedetten Kimmich, Gnabry, Goretzka en andere Kroosen ontbraken dan wel, maar Löw had zijn mannen vanavond ingeprent dat ze moesten bewijzen dat ze er vorige zomer bij wilden zijn op het EK. Duitsland speelt de komende dagen tegen Oekraïne en Zwitserland om de Nations League.