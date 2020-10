Tsitsipas geeft kleur aan het tennis: "Een godsgeschenk voor het publiek"

Tsitsipas staat dan ook terecht bij de laatste vier. Het is zijn tweede halve finale in zijn nog jonge carrière. Vorig jaar geraakte hij ook in Melbourne zo ver.

Vermoeidheid en recuperatievermogen. Het zijn twee factoren die een belangrijke rol spelen in deze speciale Roland Garros. Zo was de uitputtingsslag tegen Hugo Gaston zeker mee bepalend voor de nederlaag van US Open-kampioen Dominic Thiem in de kwartfinale tegen Diego Schwartzman.

12-08-1998

De voorbije 2 jaar kwam de verdere ontbolsterring met in 2018 zijn eerste titel in Marseille en de overwinning in de Next Gen in Milaan. Vorig jaar bekroonde hij een sterk seizoen met de titel op de ATP-Masters. In de halve finales in Londen klopte hij Roger Federer en in de finale was hij te sterk voor Dominic Thiem. In dit zwaar verstoorde tennisjaar en met zijn halve finale in Parijs komt Tsitsipas op plaats 5 op de wereldranglijst.

Als junior bereikte Stefanos de eerste plaats op de wereldranglijst. De stap naar het profcircuit werd gezet. Drie jaar geleden schreef Tsitsipas Griekse tennisgeschiedenis. In Antwerpen nog wel. Hij versloeg in de kwartfinales van de European Open David Goffin en werd zo de eerste Griek in de top 100.

Het verhaal gaat dat Stefanos, die ook wel wat voetbalde en zwom, toen hij 9 jaar was op een nacht aan het bed van zijn ouders stond. Hij zei: “Ik word tennisser. Ik houd van de competitie en van de uitdaging". Pa Stefanos stapte mee in het avontuur en werd de coach van zijn zoon.

Sampras is dus een bron van inspiratie voor Tsitsipas om het te maken als tennisser. Dat Tsitsipas zou gaan tennissen, stond eigenlijk in de sterren geschreven. Pa Apostolos en ma Youla (Salnikova, een ex-topspeelster uit Rusland) gaven tennisles in een vakantieresort in Vougliameni, in de buurt van Athene. Stefanos sloot aan bij de groepslessen en boekte snel vooruitgang. Hij kreeg snel echte lessen.

Een paar jaar geleden schreef Tsitsipas op zijn instagram: “Ondanks het feit dat hij op het einde van zijn carrière is, was mijn jeugd gevuld met zijn matches en gevechten die ik nooit zal vergeten. Sampras heeft me de moed en de wil gegeven om mijn droom na te jagen. Een droom die enorm moeilijk leek om ooit te bereiken."

Een ster op YouTube en Instagram

Voor de fans, voor het publiek en voor de pers is Stefanos Tsitsipas een godsgeschenk. Met zijn gevarieerde tennis is hij een lust voor het oog. Zijn temperament speelt hem nog af en toe wel parten en dat leidt dan soms tot situaties en beelden die de wereld rondgaan.

Begin dit jaar, tijdens een match van de ATP-cup in Brisbane, verloor Tsitsipas een set tegen Nick Kyrgios. Hij sloeg uit frustratie met zijn racket op een stoel, net naast waar zijn vader als coach van de Griekse ploeg zat.

Pa Apostolos zweeg, ma Youla kwam naar beneden en gaf Stefanos een uitbrander voor het oog van de camera. Stefanos gaf op de persconferentie na de match zijn fout meteen toe en verontschuldigde zich bij zijn moeder en het publiek.

Op persconferenties is Tsitsipas trouwens altijd bereid tot een echte inkijk in zijn leven als jonge tennisprof. Zo heeft hij nu al een paar jaar een eigen kanaal op YouTube. Hij filmt en monteert zelf reportages over dingen die hij meemaakt. Dat kan een uitstap zijn naar een zoo in Australië of een trip naar IJsland, een FIFA-spel dat hij speelt, soms gaat hij filosoferen en vertelt hij het verhaal dat hij dacht dat hij ging sterven toen hij ging zwemmen in de oceaan en niet meer aan wal geraakte.

Op Instagram nam hij Naomi Osaka beet toen die hem vroeg wat hij deed om zijn haardos te verzorgen. "Griekse olijfolie, wasabi en azijn", was zijn geheim. "Dat laat ik 25-30 minuten intrekken en dan ga ik douchen." Hij zei zelfs dat hij een keer per week mayonaise in zijn haar deed. Osaka was mee in het verhaal tot Tsitsipas het bescheurde van het lachen.