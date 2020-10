Thomas De Gendt: "Deze Giro krijgt misschien wel een verrassende eindwinnaar"

"Het wordt een Giro voor jonge mannen die misschien voor het eerst hun neus aan het venster steken, maar die dat niet voor het laatst zullen doen", vertelde De Gendt vanochtend bij de start.

"Misschien krijgen we een verrassende winnaar, maar zeggen we over 5 jaar: deze Giro was de eerste grote ronde in een lange reeks."

"Aan wie ik dan denk? Zeker aan Joao Almeida. Hij heeft de roze trui al en op die jonge leeftijd vecht je er elke dag voor. Hij maakt een grote kans."

Harm Vanhoucke is 5e in de stand. Staat hij ook op de lijst van De Gendt? "Hij zou dat misschien ook kunnen, maar we leggen hem geen druk op. We willen hem helpen om elke dag te overleven."