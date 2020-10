Spanje en Portugal willen samen Wereldbeker 2030 organiseren

Het akkoord gebeurde in de marge van de vriendschappelijke oefeninterland, die op 0-0 eindigde. "Niets kan ons meer enthousiasme geven opleveren dan de mogelijkheid om een wereldkampioenschap te organiseren en we kunnen ons geen betere partner wensen dan Portugal. We gaan dit dus hand in hand doen met Portugal", verklaarde de Spaanse voorzitter Luis Rubiales.

Het WK 2022 vindt plaats in Qatar. In 2026 is het aan Mexico, de Verenigde Staten en Canada om het toernooi te organiseren.