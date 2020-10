Sebastian Vettel: "Geen wereldtitel, dus ben mislukt bij Ferrari"

De 33-jarige Vettel won van 2010 tot 2013 4 wereldtitels op een rij met Red Bull. Hij trok in 2015 naar Ferrari om in de voetsporen te treden van zijn idool Michael Schumacher, die van 2000 tot 2004 5 keer naeen 's werelds beste was in de rode bolide. Na Schumacher bezorgde Kimi Räikkönen Ferrari in 2007 de laatste wereldtitel tot nu.

Vettel wilde de volgende zijn. Maar verder dan een tweede plaats in 2017 en 2018 kwam hij niet. "Er zijn zaken die ik beter had kunnen doen, zaken die ik misschien al vroeger had moeten zien. Gevechten die ik beter niet had gevoerd", blikte hij terug.

Hij heeft wel nul spijt van zijn verblijf bij Ferrari. Hij groeide er als rijder en heeft er heel wat geleerd. Op zijn 33e verlaat hij de F1 niet, maar gaat hij in 2021 wel bij Racing Point - dat volgend jaar Aston Martin zal heten - op een ander niveau rijden.

Vettel kijkt ernaar uit: "Dat lijkt me een leuk project. Er zullen heel wat nieuwe zaken zijn. Ik denk dat het een stimulerend avontuur wordt voor het hele team."

Zijn laatste seizoen bij Ferrari zal de geschiedenisboeken niet halen. Het draait voor geen meter bij Ferrari dit coronajaar: met 17 punten staat de Duitser pas 13e in de WK-stand. Teammaat Charles Leclerc doet met 57 punten iets beter en is 7e.

Zondag rijdt Vettel voor de laatste keer met het paardenlogo in eigen land: dan scheurt hij in de Grote Prijs van de Eifel over de Nürburgring. (beluister de podcast onder foto)