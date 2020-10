Seattle Storm evenaart record met 4e WNBA-titel, Megan Rapinoe viert mee

Na twee eerdere zeges in de finale (93-80 en 104-91) liet Seattle niets aan het toeval over in de derde wedstrijd van de finale. Onder impuls van MVP Breanna Stewart (26 punten) werd Las Vegas met huid en haar opgegeten: 92-59.

Seattle volgt op de erelijst de Washington Mystics op, Stewart volgt Emma Meesseman op als MVP van de finale. Dat was ze ook al 2 jaar geleden. Seattle evenaart met de vierde titel recordhouders Minnesota Lynx en Houston Comets.

Seattle werd ook al kampioen in 2004, 2010 en 2018 en daar was Sue Bird, die volgende week haar 40e verjaardag viert, telkens bij. Bird is de vriendin van Megan Rapinoe, de flamboyante aanvoerster van de nationale voetbalploeg van de VS. Rapinoe vierde mee op het terrein (zie foto onder).

Bird speelde nog een belangrijke rol in de titel. In de eerste wedstrijd van de finale deelde ze maar liefst 16 assists uit, het vorige record stond op 12.