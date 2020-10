Remco Evenepoel: "Een nagelbreedte verder en mijn carrière was afgelopen"

Het seizoen van Remco Evenepoel verliep ook na de coronapauze rooskleurig met zeges in de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. Het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step viel in de Ronde van Lombarijde letterlijk van die roze wolk.

Met een gebroken bekken kwam Evenepoel er uiteindelijk nog goed vanaf, want hij is door het oog van de naald gekropen. Dat vertelde hij in Telefacts. "We hebben dat nog niet durven te zeggen, maar ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad met de breuken."

"Ten eerste heb ik een gesprongen adertje gehad in mijn lies. Dat hebben ze meteen moeten opereren. Als ze dat niet hadden gezien op de scan, dan was ik gewoon in mijn been doodgebloed. Dat was eigenlijk de struggle met de eerste keer stappen, omdat die nog zo vastzat."