Pro League: "Coronaregels respecteren is beste manier om je club te steunen"

De Pro League herinnert eraan in nauw contact te staan met de (lokale) overheden en zal de nieuwe maatregelen genomen door het Overlegcomité en het Brussels crisisorgaan implementeren.

De verplichte sluiting van de Brusselse cafés bijvoorbeeld zal een impact hebben op de drankverkoop tijdens wedstrijden. "Na elke speeldag steken we de koppen bij elkaar en sturen we onmiddellijk bij als dat nodig is", zegt woordvoerder Stijn Van Bever, coronaverantwoordelijke binnen de Pro League.

CEO Pierre François gaat ervan uit dat de huidige maximumaantallen in de voetbalstadions aangehouden kunnen worden, ook na de verstrengde maatregelen.

"Maar om dat in de toekomst ook nog te kunnen garanderen is het belangrijk dat fans de regels respecteren. Dat is op dit moment de beste manier om je club te steunen, zodat we nadien weer allemaal samen optimaal kunnen genieten van het feest dat voetbal hoort te zijn", aldus François, die matchen achter gesloten deuren wil vermijden. "De fans moeten de ernst van deze crisis begrijpen."