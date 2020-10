Peter Sagan na nipte nederlaag: "Heb al gewonnen met centimeters, nu verlies ik zo"

Peter Sagan is momenteel aan de slag in de Ronde van Italië. Zaterdag botste hij op de Italiaan Ulissi, gisteren kwam hij nog dichter in de buurt van een ritzege. De Fransman Démare klopte de Slovaak met een zucht in de sprint.

"Ik ging vol voor de zege", doet Sagan zijn verhaal. "Het verschil aan de finish was erg klein. Met z'n drieën stormden we op de streep af, ik had geen idee op welke plaats we waren gefinisht."

"De finishfoto velde het verdict. Zo is het al vaak in mijn carrière gegaan. Ik heb al gewonnen met enkele centimeters verschil, nu verlies ik op die manier."

"Ik ben alleszins trots op het werk van mijn team. De puntentrui is nu van mij en ik ben van plan om die ook te houden", zegt Sagan, die in de Tour voor het eerst in jaren de groene trui niet won. Die was deze keer voor Sam Bennett.