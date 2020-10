Ineos-ploegleider over baaljaar: "Heel welkom dat Ganna 2 Giro-ritten wint"

"We vallen echt van het een in het ander", vertelde Servais Knaven. "Je hebt het niet altijd in de hand want het was echt een jaar vol brute pech. Hier kunnen we niets uit leren want we hebben niets fout gedaan. Het is enorm balen."

Zo was er heel recent nog de opgave van Thomas in de Giro. "Hij was echt klaar. Hij pakte al een minuut op de concurrentie in de tijdrit en het zag er heel goed uit, maar plots verandert alles. Hij rijdt over een drinkbus en soms springt de dop er dan af en gebeurt er niets. Nu niet."

Is Filippo Ganna het seizoen van Ineos aan het redden? "Dat is misschien wat overdreven gezegd, maar dat hij nu twee ritten wint in de Giro is wel heel erg welkom. Uiteraard. Maar we zien ook Kwiatkowski goed meedoen in de Brabantse Pijl dus dat is ook een opsteker."

"We willen vooruit. Er zijn heus niet alleen slechte dagen. Er zitten er ook mooie tussen. We zijn echt nog gemotiveerd voor de klassiekers en de Vuelta. De renners kunnen ook allemaal goed de knop omdraaien. We stellen nu andere doelen en dat biedt ook kansen voor andere jongens. En die grijpen ze."

"Kwiatkowski is heel goed, maar hij had nog wat moeite met de overgang naar de kasseiklimmetjes. Dat zal nu beter zijn en hopelijk kan hij in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen meedoen voor het podium. De Vuelta? Dat is nog erg ver. Ik denk dat we vooral op Carapaz zullen mikken."