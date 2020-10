Hoe groot mogen de roze ambities van Almeida zijn? "Leerschool voor hem en ploeg"

"Wie Joao Almeida is? Heel jong, een groot talent, een harde werker en een zeer vriendelijke kerel", vat ploegleider Klaas Lodewyck kort en bondig samen.

"Hij heeft een hele sterke tijdrit in de benen, zoals we zaterdag gezien hebben. En hij kan goed klimmen en is een puncher."

Almeida veroverde op de Etna de roze leiderstrui, maar aangezien hij debuteert in een grote ronde, zijn er geen referentiepunten.

"Er is zeker talent aanwezig, maar dit is een leerschool voor hem en voor ons."

"Het zou gevaarlijk zijn om nu al plannen op de lange termijn te maken. We moeten dag per dag analyseren en alles wat we kunnen doen met hem, is meegenomen."

De Portugees is alleszins een karakterkop. "Hij weet wat hij wil. Het is aan ons om hem soms af te remmen."