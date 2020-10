Gérard rekent af met Fransman op weg naar halve finales Roland Garros

De 31-jarige Gérard kon bij zijn 5e deelname in Parijs nog maar voor de eerste keer zijn eersterondematch winnen. Hij staat meteen in de halve finales, waarin hij de Japanner Shingo Kunieda (ITF-1) bekampt. De nummer 1 won met 6-2, 6-0 van de Fransman Frédéric Cattaneo (ITF-19), die met Gérard nog dubbelt in Parijs.

Voor Gérard is het de 3e keer dit jaar dat hij de laatste 4 haalt op een grandslamtoernooi na Melbourne en New York.

Onze landgenoot won dan wel 4 keer de Masters de voorbije 5 jaar, het officieuze WK op het einde van het seizoen, maar een grandslamtitel was nog nooit zijn deel. Het dichtst was hij er bij in 2016 met de finale in Melbourne.