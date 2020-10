Coronavirus heeft ook David Goffin te pakken: "Geen Sint-Petersburg"

Goffin moet net als heel wat andere tennissers volgens het competitieprotocol regelmatig een test ondergaan. Die van gisteren leverde dus "SLECHT NIEUWS!" op. Zo opende Goffin vanavond zijn post op zijn sociale media.

Na zijn vroege uitschakeling in de 1e ronde van Roland Garros zou Goffin normaal volgende week meedoen in Sint-Petersburg. Dat kan dus niet. Een week erna is hij het uithangbord van ATP-Antwerpen. "Ik voel me voorlopig goed. Ik ga nu in quarantaine. Als alles goed gaat, keer ik terug in Antwerpen."