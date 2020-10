Belgische belofte die brons won op EK volleybal is besmet met corona

De ploeg van coach Kris Eyckmans deed het heel goed op het EK in Brno (Tsjechië). Na nipt verlies - na een tiebreak - tegen Rusland in de halve finales legden de jonge Belgen Wit-Rusland over de knie in de strijd om het brons.

Maandag werd de ploeg en staf getest op Covid-19 bij aankomst in Brussel. "Van de 12 spelers en 5 stafleden testte 1 speler positief, 1 resultaat was nog niet bekend, de 15 anderen legden een negatieve test af", klinkt het bij de volleybalbond.

"Voor de positief geteste speler start een periode van thuisisolatie van zeven

dagen. Als hij na deze periode symptoomvrij is, wordt de isolatie opgeheven."

"De Liga A-spelers uit deze U20-selectie mogen dankzij een negatief testresultaat en op verantwoordelijkheid van hun clubs opnieuw trainen en spelen. Deze richtlijn valt onder de uitzonderingsmaatregelen voor topsport en elitesport."

"De negatief geteste spelers zijn wel verplicht om zeven dagen in sociale quarantaine te gaan." Onder hen ook Gert Vande Broeck, de bondscoach van de Yellow Tigers, die mee was naar het EK.