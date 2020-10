Avondje wereldrecords: Cheptegei pakt WR op 10.000m, Gidey op 5.000m

Valencia is vanavond het toneel geworden van twee succesvolle wereldrecordpogingen. Bij de vrouwen mocht de Ethiopische Letesenbet Gidey poseren naast het bord met haar nieuwe recordtijd op de 5.000 meter. Ze deed meer dan vier seconde van het vorige record op die afstand. Dat stond al 12 jaar op het naam van haar landgenote Dibaba (14'11"15).

Met haar knaltijd van 14'06"62 is Gidey nu ook de eerste vrouw die onder de 14'10" wist te duiken.

Even later kwam de Oegandees Joshua Cheptegei op de baan. Hij had het wereldrecord op de 5.000 meter al op zak en deed nu een poging op 10.000 meter. De 24-jarige atleet liep het 15 jaar oude record van Kenenisa Bekele van de tabellen.

Hij pitste er in een klap 6,5 seonde vanaf. De besttijd ging van 26'17"53 naar 26'11"02.