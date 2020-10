Alaphilippe: "Dit doet veel deugd na de ontgoocheling van zondag in Luik"

Julian Alaphilippe vult met de Brabantse Pijl een leemte op in zijn palmares. "In principe was het niet de bedoeling dat ik hier zou starten, maar door het wegvallen van de Amstel reed ik deze koers, waar ik van hou, toch. En ik heb ook gekoerst zoals ik het graag heb."

"Ik voelde me allerminst zeker voor de sprint. Ik had even ervoor nog aan Benoît Cosnefroy, die ik goed ken, gezegd dat ik op mijn limiet zat. We wisten allebei dat Van der Poel moeilijk te kloppen zou zijn. Maar ik heb het maximum gegeven."

"Ik zie dit niet als een revanche, maar dit doet wel deugd na de ontgoocheling in Luik. Ik geniet er ook gewoon van om te koersen, zeker in deze trui. Het voelt al geweldig om die regenboogtrui 's ochtends bij de start te kunnen dragen. Winnen is nog eens extra speciaal."