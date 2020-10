3 doelmannen met corona? Keeperstrainer trekt zijn handschoenen weer aan

Andrej Sjevtsjenko, de bondscoach van Oekraïne, moest plots erg creatief worden met zijn selectie. Hij zag doelman na doelman wegvallen door corona. Sjachtar Donets-keeper Pjatov kon niet afreizen naar Parijs na een positieve test en wat later bleken ook Loenin (Real Madrid) en Pankiv (Oleksandria) besmet te zijn.

Georgi Boesjtsjan wordt zo plots de eerste doelman bij Oekraïne voor de oefeninterland tegen Frankrijk. En zijn doublure heet Oleksandr Sjovkovski, de keeperstrainer. "Zijn fysieke vorm is nog goed", klinkt het bij de bond. Hij kent de nationale ploeg want hij speelde in totaal 90 keer voor Oekraïne en is er nu assistent. Het is wel al van 2016 geleden dat hij nog eens echt tussen de palen stond.