"Er blijft geen enkele link met Temse over in fusieclub Lokeren-Temse"

De fusie tussen Lokeren en Temse lijkt steeds meer op een (vijandige) overname uit te draaien. De ex-manager van Temse wil dat Temse geschrapt wordt in de naam van de fusieclub. "Hopelijk kennen de gesprekken over de jeugdwerking een goede afloop, want anders wordt dat een tweede drama."

Maandag werd Yves Van der Straeten opzij geschoven als trainer van Lokeren-Temse. Daarmee verdween de laatste sportieve link met Temse. Voor Alain Vereecke, de voormalige manager van Temse, is dit de druppel. "Na 2 maanden zit er in het bestuur van de fusieclub niemand meer van Temse", zegt Vereecke. "Uiteindeljik heb ik er niets meer mee te maken. Ik was verantwoordelijk voor het sportieve, maar door de gang van zaken is dat al veranderd. Nu blijft er geen enkele link over met Temse, ook niet op bestuurlijk vlak." Vereecke heeft vragen bij die beslissing. "Die is onder druk van de supporters genomen. "Ik begrijp dat, die supporters willen winnen en willen weer profvoetbal." "Maar eigenlijk zijn er nooit zulke verwachtingen uitgesproken op dat vlak. Er is nooit gezegd dat we dit jaar moeten promoveren. Er stonden 7 of 8 spelers in de ploeg die vorig jaar tegen de degradatie hebben gevochten. Dan kun je geen champagnevoetbal verwachten, je moet realistisch zijn."

Er zijn nu gesprekken aan de gang over de jeugdwerking, hopelijk kent dat een goeie afloop, want anders wordt dat nog een tweede drama. Alain Vereecke

Door die beslissing wil Vereecke een verregaande beslissing: Temse uit de naam van de fusieclub halen. "Als er geen link meer is en je kunt je niet meer vinden in het nieuwe verhaal, ook al heb ik het beste voor met de club, dan is het beste dat Temse verdwijnt." "Als je 5 maanden problemen maakt met iedereen, dan kun je geen normale reactie verwachten. Er zijn nu gesprekken aan de gang over de jeugdwerking, hopelijk kent dat een goeie afloop, want anders wordt dat nog een tweede drama." Voelt Temse zich een beetje misbruikt door Lokeren? "Ja, dat klopt wel, maar ik sta nog altijd 100% achter de beslissing die we genomen hebben. De regio is hier een beetje voetbalziek." "Je spreekt over 4 clubs: Bornem, Sint-Niklaas, Hamme en Temse. Op het gebied van sponsoring, beleving, supporters, ik blijf erbij dat het een goeie beslissing was." "Lokeren had een stamnummer nodig maar heeft wel een achterban. Er moest een verankering komen met Lokeren en die is er ook: er is weer voetbal in Lokeren. Maar van de vzw Temse speelt één ploeg in Lokeren, de A-ploeg, en de andere ploegen spelen in Temse."

"Als we jeugdwerking kunnen behouden, kan een 1e ploeg weer"

Hoe moet het dan voort? "De jeugdwerking zit onder de vzw van de fusieclub, maar daar heeft Temse eigenlijk niets meer mee te maken. En daar moeten nog afspraken over gemaakt worden", zegt Vereecke. Die gesprekken zijn al 6 maanden aan de gang. "Kan de Academie Temse als nieuwe vzw de jeugdwerking kunnen behouden? Als dat lukt dan zullen we zien of we daar op termijn een eerste ploeg aan kunnen koppelen. Dat zal waarschijnlijk de realiteit worden." "Ik hoop dat dat scenario lukt, maar dat zullen we rond Nieuwjaar bekijken. De economische situatie van de regio baart me wel zorgen en corona is daarin ook een tegenstander. Sowieso lijkt Tweede Afdeling sportief te hoog gegrepen voor Temse."