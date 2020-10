Vormer: "Oranje-ambities heb ik opgeborgen, ik focus op Club Brugge"

"Transfer? Wil weer kampioen worden met Club"

"In het begin was België wel het buitenland voor mij, maar nu niet meer", zegt de Nederlander. "Ik heb wel opties gehad, maar ik heb toen met mijn vrouw besproken om dat niet te doen, omdat zij ook haar werk heeft."

Naar goede gewoonte was het gisteren weer druk op de slotdag van de transfermarkt, maar niet voor Ruud Vormer. Die zit niet meer met een transfer naar het buitenland in zijn hoofd.

"Ambities met Oranje heb ik beetje opgeborgen"

"Dennis wilde iets geks doen bij die vrije trap"

Voor zijn moment van de week koos Ruud Vormer voor zijn rake vrije trap tegen Anderlecht. "Het gaat me niet om de vrije trap, maar wel om het gejuich met het team", vertelt hij.

"We hebben er een week lang voor getraind met zijn allen en dan is het mooi als het eruit komt. Dat is een heel mooie afsluiter, hoe blij iedereen is. Het is mooi hoe we met zijn allen vieren."

Ploegmaat Emmanuel Dennis had aanvankelijk wel een ander plannetje bij de vrije trap. "Hij wilde iets geks doen, een één-tweetje", lacht Vormer. "Maar ik vond dat het de ideale afstand was voor mij, dus nam ik hem zelf. Maar Dennis is wel een topgozer, een heel goeie voetballer."