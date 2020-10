Sven Nys aan vooravond WK e-mountainbike: "Ze voorspellen extreem slecht weer"

Een echte comeback mogen we het wel niet noemen. "Het is zeker niet de bedoeling om de komende jaren nog competities te doen. Ik heb dit soort dingen nog gedaan sinds mijn afscheid: het WK single speed, de Cape Epic,..."

"Het is een compleet nieuwe sport, het is nog maar de tweede editie van dit WK", vertelt Sven Nys op MNM. "Ik heb er de voorbije maanden al veel plezier aan beleefd."

Sven Nys test het parcours en zijn e-mountainbike uit

"Je moet echt wel weten waar je mee bezig bent"

Een WK afwerken op een elektrische mountainbike, het lijkt een koud kunstje. Maar dat is het allerminst. "Het is niet zo dat de fiets je zomaar naar boven brengt. Het is een heel technische sport, je moet echt wel weten waar je mee bezig bent. Wanneer gebruik je je batterij bijvoorbeeld? Want je moet zorgen dat je op het einde nog genoeg over hebt."

"We rijden op hetzelfde circuit van het echte WK. Het wordt heel technisch en steil, met rotsen en boomwortels. En als klap op de vuurpijl wordt morgen extreem slecht weer voorspeld. Ik kijk er dus naar uit."

"Mijn basisconditie is oké, maar natuurlijk niet genoeg om mee te doen om het hoogste niveau. Anders moet je daar maanden gestructureerd aan werken. Om je een idee te geven: Tom Pidcock staat hierzelfs aan de start. Het is mij dus niet te doen om de competitie, wel om de ervaring."

En die ervaring wil Nys nadien doorgeven. "Ik wil op mijn Academy graag tips & tricks geven voor de elektrische fiets aan de wat oudere generatie, zodat er minder ongelukken gebeuren op de openbare weg. Dit is een leuke start om mij hierin te verdiepen en die kennis dan door te geven aan de volgende generatie."