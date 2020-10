Raad van State deelt kaakslag uit aan stadiondossier Club Brugge

Voor de duidelijkheid: het nieuwe stadion van Club Brugge zou niet aan de site langs de Blankenbergse Steenweg komen. De nieuwe tempel zou op de huidige site van Jan Breydel komen. Langs de Blankenbergse Steenweg zou Cercle Brugge een stadion krijgen en zouden de oefenvelden aangelegd worden.

Club had van de Vlaamse Overheid in 2017 een vergunning gekregen om de site te ontwikkelen, maar die heeft de Raad van State vandaag dus vernietigd. Volgens de Raad van State doet het nieuwe project het aantal grond dat in Brugge bestemd is voor voetbal stijgen van 21 hectare naar 71 hectare. Langs de Blankenbergse Steenweg zou er dus 50 hectare bijkomen en daar tekenden projectontwikkelaars, landbouwers, milieu-organisaties en omwonenden beroep tegen aan.

Of de ambitieuze plannen van Club Brugge deze klap kunnen overleven, is nog onduidelijk. Tegen deze uitspraak van de Raad van State zou geen beroep mogelijk zijn.

"Dit is een ramp", vertelt burgemeester van Brugge Dirk De fauw. "Het gaat niet alleen over voetbal, maar ook over bedrijvigheid. Er zijn ook bedrijven die willen bouwen langs die Blankenbergse Steenweg en dat gaat nu niet."