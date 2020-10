Publiek niet welkom bij 3 Grote Prijzen motorcross deze maand in Lommel

De Monster Energy MXGP van Vlaanderen, de MXGP van Limburg en de MXGP van Lommel vinden plaats op 17-18 oktober, 20-21 oktober en 24-25 oktober.

"Infront Moto Racing werkt nauw samen met de lokale autoriteiten, Sport Vlaanderen, de organisator GP Limburg en de federatie om een van de beste wedstrijden van het seizoen te organiseren", luidt het in een persbericht.

"Ondanks alle inspanningen en rekening houdend met de huidige veiligheidseisen en beperkingen zal het helaas niet mogelijk zijn om fans op het circuit van Lommel te verwelkomen tijdens de drie GP's in 2020. De "triple header" in Lommel zal dus achter gesloten deuren worden verreden."

De Belgische GP stond aanvankelijk gepland voor begin augustus, maar vanwege de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende veiligheidsbeperkingen werd het evenement uitgesteld en later op het seizoen aangekondigd als een van de weinige geselecteerde locaties om een speciale "triple header" te organiseren.

De Belgische manches zijn de 13e, 14e en 15e in de WK-kalender. Komend weekend staat de 12e WK-race op het programma in Spanje. In de MXGP staat de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser (Honda) aan de leiding.