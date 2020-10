PSV pakt uit met wereldkampioen Götze: "Was toe aan nieuwe uitdaging"

PSV is dolblij met de polyvalente aanwinst. "Uiteindelijk is hij nu de buitenkans geworden waar we op zijn blijven hopen. We zijn er erg trots op dat hij voor PSV heeft gekozen", vertelt technisch manager John de Jong. "Hij kan in de aanval spelen, op de flanken of op het middenveld. En hij heeft natuurlijk heel veer ervaring."

"Ik heb enkele prettige gesprekken met Roger gehad en ben steeds serieuzer gaan nadenken over een stap naar Nederland”, zegt Götze op de clubwebsite. “Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben en een gevoelsmens en ik kan de keuzes maken die ik wil. Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik hier in Eindhoven gevonden.”

Bij Borussia Dortmund was hij een beetje op een zijspoor geraakt het voorbije seizoen. In juni nam hij er in alle stilte afscheid. Hij was dus transfervrij en koos uiteindelijk voor de Nederlandse competitie. PSV-coach Roger Schmidt kon hem in enkele gesprekken overtuigen.

Op de laatste dag van de transfermarkt in Nederland heeft PSV nog een grote naam naar de club gehaald: Mario Götze. De Duitser bezorgde zijn land in 2014 de wereldtitel door in de WK-finale tegen Argentinië als invaller in de verlenging het winnende doelpunt te maken.

AZ haalt Martins Indi terug naar de Eredivisie

PSV is niet de enige club die uitpakt met een grote naam op de slotdag. Bruno Martins Indi keert terug in de eredivisie bij AZ. De club heeft de 28-jarige verdediger op huurbasis kunnen losweken bij Stoke City.

Martins Indi doorliep de jeugdopleiding in eigen land bij Feyenoord, waar hij in 2012 debuteerde in de hoofdmacht. In 2014 verhuisde de verdediger naar FC Porto, waar hij tot 71 wedstrijden kwam. In 2016 verhuurde de Portugese club hem aan Stoke City, dat hem een jaar later definitief overnam.

De 34-voudige international was in 2014 een belangrijke kracht in de defensie van het Nederlandse elftal, dat onder leiding van bondscoach Louis van Gaal als derde eindigde op het WK in Brazilië.