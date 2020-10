Pieter Timmers stopt bijna: "Banen trekken ga ik een tijd niet meer doen"

"Ik ga me sowieso tonen", belooft Timmers, "want ik ben nu eenmaal een wedstrijdbeest."

"Daar heb ik nog stevig voor getraind", zegt hij in Sportweekend. "Ik ben niet zo diep gegaan als voor de Olympische Spelen, maar ik heb me er wel voor kunnen opladen. De wedstrijden in Boedapest moeten een leuke fin de carrière worden voor mij."

Een half jaar geleden kondigde Pieter Timmers het einde van zijn carrière aan. Volgende week begint hij aan het sluitstuk. Dan duikt hij voor de New York Breakers in het water in de International Swimming League (ISL).

Bouwkunde of toch iets anders

Pieter Timmers staat op een keerpunt. Wat doet hij over een maand als zwemmen verleden tijd is?

"Ik snak naar rust: voor mezelf en voor mijn gezin"

Voor de Olympische Spelen van volgend jaar past Pieter Timmers. "Ik doe het nog altijd graag. Zwemmen is geen last voor mij, maar het was moeilijk om er een extra jaar bij te doen", legt hij uit.

"Ik was ook al verhuisd richting Brussel en 4 of 5 keer naar Antwerpen pendelen per dag is onhaalbaar. Zeker als je tussendoor voldoende moet kunnen rusten en eten."

"Ik snak naar extra rust, ook voor mijn gezin", vertelt Timmers, die binnenkort opnieuw vader wordt. "De voorbije jaren heb ik met 200 km/u geleefd, nu is het stilaan tijd om het gaspedaal wat te lossen."

In het zwembad zal Timmers dat zeker doen. "Als ik in Boedapest mijn laatste wedstrijd gezwommen heb, is het voor enkele jaren afgelopen met banen trekken", lacht de vice-olympische kampioen. "Enkel op vakantie zal je me nog eens zien plonzen."