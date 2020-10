Lotto-Soudal: "Top 10 voor Harm Vanhoucke in deze Giro? We mikken op ritzeges"

Lotto-Soudal trekt volgend jaar resoluut de kaart van de jeugd, maar de Belgische ploeg heeft ook nu al heel wat talentvolle Belgische jongeren in de gelederen. Deze Giro d'Italia kan de ontbolstering worden van Harm Vanhoucke, die maandag 3e werd op de Etna. "Hij heeft op gevoel gekoerst en dat is mooi", vertelt ploegleider Frederik Willems. "Er volgen nu veel tussenritten. Deze 5e positie kunnen we vasthouden en daarna zullen we het dag per dag bekijken." "De witte trui als beste jongere? Voor een jeugdige renner met een rondetoekomst is het logisch dat hij daar aan denkt. Maar we moeten de voetjes op de grond houden met onze ploeg." "Alles ligt open in deze Giro en de ploegen zullen aanvallend koersen. Of ik voor de top 10 in Milaan teken? Dat is nog veel te ver weg. We mikken vooral op ritzeges."

Harm Vanhoucke reed de snelste beklimming van de Etna:

"Klassementsman? Voor 1 week sowieso, voor 3 weken bepaalt de toekomst"

Harm Vanhoucke lijkt te ontbolsteren na een moeizame overgang naar de profs. Wat heeft voor de ommekeer gezorgd bij Vanhoucke? Willems: "Dagelijkse begeleiding, in hem blijven geloven als ploeg en hem kansen geven om te groeien. Heel veel renners in de WorldTour onderschatten de mentale begeleiding." "Bij de beloften hebben ze niet het gevoel dat ze echt moeten investeren voor hun resultaten. Bij Harm is de mentale klik gekomen om af te zien. Het is een langzame weg geweest om dat vertrouwen terug te winnen." Is Vanhoucke dan een volwaardige klassementsman? "Voor koersen van een week sowieso, voor 3 weken zal de toekomst het aanwijzen. In deze Giro zijn we begonnen met attractief koersen en dat zullen we blijven doen."

Vanhoucke: "Mijn Giro is eigenlijk al geslaagd"

"Ik ben blij dat ik vandaag in het wit mag rijden", vertelde Harm Vanhoucke voor de start. "Dat is een beloning voor mijn prestatie van gisteren." "Ik zal genieten en het is de bedoeling om deze trui over enkele dagen zelf te houden (roze trui Almeida staat op 1 in het jongerenklassement)." "Als mijn vorm zo blijft, dan denk ik dat wit een realistisch doel is. De favorieten waren niet echt super gisteren, ook Almeida gaf geen superindruk. Misschien is de kans groot dat ik het wit kan overnemen." "Mijn telefoon stond gisteren alleszins op ontploffen. Mijn overstap is niet altijd gemakkelijk geweest, maar ik ben er in blijven geloven. Ik sta waar ik moet staan, denk ik." Wat zijn dan de ambities voor deze Giro? "Ik kijk nog niet te veel naar het roadbook. Dat is geen goed plan. Mijn Giro is eigenlijk al geslaagd. Wat er nog bijkomt, is bonus."

Harm Vanhoucke (prof bij Lotto-Soudal) sinds juli 2018 2020 10e in Ruta del Sol na onder meer Fuglsang, Landa, Teuns, Bilbao en Soler 12e in Ronde van de Ain na onder meer Roglic, Bernal, Quintana, Kruijswijk, Mollema, Aru en Dumoulin 2017 ritwinst Giro Valle d'Aosta podium: Sivakov, Lambrecht, Storer 3e in Tour de Savoie Mont Blanc podium: Bernal, Lambrecht, Vanhoucke winnaar Flèche Ardennaise 2016 winnaar Il Piccolo Lombardia podium: Vanhoucke, Vendrame, Lambrecht 9e in Ronde van de Toekomst na onder meer Gaudu, Bernal, Hindley en Geoghegan Hart 4e in Ronde van de Alsace podium: Schachmann, Davies, Frankiny