Helikopter blaast dranghekken en twee renners van Vini Zabu tegen de grond

De valpartij was niet in beeld, maar na de finish lagen Etienne van Empel en Luca Wackermann te kermen op de grond.

Volgens berichtgeving op de Italiaanse zender RAI werd het duo van Vini Zabu door de dranghekken geraakt.

De afsluiting zou dan weer zijn losgekomen door een te laag vliegende helikopter langs de kustlijn.

Volgens de eerste berichtgeving is Wackermann het ergste slachtoffer.

Hij was wel bij bewustzijn, maar herkende zijn ploegleider niet.

De Italiaan werd nog in de daguitslag opgenomen, maar werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Er wordt gevreesd voor een gebroken jukbeen.

Van Empel kon wel finishen. "Ik stel het goed. Ik heb enkele snijwonden aan mijn vingers. Ik ben niet zeker wat er gebeurd is, maar plots waaiden de hekken in onze groep. Ik hoop dat er snel goed nieuws volgt over Luca", schrijft de Nederlander op Twitter.