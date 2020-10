Geraint Thomas stapt uit de Ronde van Italië na valpartij op weg naar de Etna

Ineos begon als een wervelwind aan de Giro met de tijdritzege van Filippo Ganna en de prima prestatie van Geraint Thomas, die zijn concurrenten voor de eindwinst op de eerste dag al veel seconden had aangesmeerd.

Thomas was gisteren de gedoodverfde favoriet om de roze trui van ploegmakker Ganna over te nemen, maar nog voor de officiële start kwam de voormalige Tour-winnaar ten val.

Toen het tempo richting de Etna werd opgetrokken, moest Thomas het peloton laten gaan. De topfavoriet voor de eindzege verloor uiteindelijk meer dan 12 minuten.

Ineos laat weten dat Thomas de Giro voor bekeken houdt. Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat hij een breuk in zijn bekken heeft opgelopen.

De Welshman werd gepasseerd voor de Tour, maar ook zijn Italiaanse herexamen draait dus uit op een ontgoocheling. "Het is zo frustrerend, want ik had zo hard gewerkt voor deze Giro", baalt Thomas.

"Mijn vorm was net zo goed of zelfs beter dan in het jaar van mijn Tourzege. Het is erg sneu dat het zo eindigt."

"Ik wilde vandaag wel starten, maar ik voelde ook wel dat er iets niet pluis was. Dat er een breukje is, maakt de beslissing iets eenvoudiger, want ik wil niet meer schade oplopen."

Thomas deed ook in 2017 al een gooi naar de roze trui, maar moest de Giro ook dat jaar verlaten na een valpartij.