Flanders Classics: "Kijk op tv, er is geen reden om naar koers te komen"

"We zijn heel erg blij dat het eindelijk zover is", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel aan Sporza. "Het is een heel raar gevoel om onze koersen in het najaar te organiseren in zo'n herfstig weer, maar het wordt wel een mooie tiendaagse met die 4 wedstrijden."

Het coronavirus zorgde er in het voorjaar voor dat er niet helemaal gekoerst werd en heeft nu uiteraard ook nog een grote invloed op de organisatie. "Als je puur over het organiseren van de koers praat, is onze aanpak hetzelfde als in het voorjaar", klinkt het.

"Maar het zijn natuurlijk wel uitzonderlijke omstandigheden. Al de praktische zaken rond de koers en zeker alles wat met publiek te maken heeft, moest volledig herdacht worden. Daar zijn we eigenlijk weer vanaf nul moeten beginnen."

"Flanders Classics staat wel bekend om wat het doet voor het publiek en de beleving, dus dat was toch aanpassen. We doen eigenlijk al 7 maanden crisismanagement en de situatie verandert dagelijks. Dat is niet makkelijk en we vloeken nog elke dag. Intussen is ook wel gebleken dat je een koers op een veilige manier kunt organiseren en dat zijn wij nu ook van plan."